River to River | i big di Bollywood sul red carpet del Cinema La Compagnia

Firenze, 3 dicembre 2024 - Una finestra caleidoscopica. Aperta sul fluire incessante di eventi e iniziative che da ventiquattro anni segnalano il movimento vitale verso il futuro di un'intera comunità: iltoFlorence Indian Festival diretto da Selvaggia Velo non è solo la più ricca panoramica nazionale sul meglio delindiano, ma un'insieme di incontri, mostre, presentazioni e cooking show che raccontano la società indiana nella sua complessa transizione culturale ed economica, dalla tradizione alla modernità; non deve stupire quindi se l'edizione di quest'anno conta accanto al consueto sostegno di Fondazione Sistema Toscana e Comune di Firenze anche sul patrocinio dell'Ambasciata dell'India in Italia. Ma passiamo ai numeri, perché la rassegna - in programma alLadal 5 al 10 dicembre - presenta un programma di venti film, in anteprima nazionale ed europea, nove dei quali firmati da registe donne: ad inaugurare il reddel festival sarà l'acclamato regista Vijay Krishna Acharya, autore di alcuni dei più grandi incassi della storia delindiano, e presente in sala per la prima italiana della sua nuova opera "The Great Indian Family", una comedy drama interpretata dal divo Vicky Kaushal.