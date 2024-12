Tg24.sky.it - Rigopiano, definitiva condanna ex prefetto Pescara. Appello bis per 6 dirigenti Regione

Diventalaad 1 anno 8 mesi per l'exdi, Francesco Provolo, nell'ambito della vicenda legata alla strage didove il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga che travolse un hotel. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. Provolo è accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso.bis invece per sei persone, tuttidellaAbbruzzo all'epoca dei fatti, che era stati assolti nei due precedenti gradi di giudizio.Il 18 gennaio del 2017, una valanga travolse l’hotel di Farindola () e 29 persone persero la vita. Per alcune accuse grava anche lo spettro della prescrizione. La sentenza era attesa lo scorso 28 novembre, ma è slittata a oggi - hanno spiegato i giudici - alla luce della "complessità del processo" e del numero di posizioni da vagliare.