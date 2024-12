Noinotizie.it - Quinta laurea per Francesca Alemanno di Torchiarolo, cinque figli Oggi il titolo in Studi geopolitici e internazionali

lauree.Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:Un traguardo straordinario per, 39enne di(BR), cheha aggiunto un nuovo capitolo alla sua incredibile storia di dedizione e resilienza. Nell’aula 2 del Complessoum 2000 dell’Università del Salento,ha conseguito questo pomeriggio lain, discutendo una tesi dal“La scuola dei divari: il diritto all’istruzione in Argentina”, sotto la guida del professor Michele Carducci.Per, questarappresenta ladella sua carriera universitaria, iniziata nel 2008 con il primoin Lettere. Nel frattempo, ha costruito una famiglia numerosa, con, e affrontato una vita da funambola tra i suoi molteplici ruoli: da collaboratrice scolastica a insegnante di Lettere, senza mai abbandonare la passione per loo.