Per Jamar Smith il 2024 è già finito. Ma non ci sarà bisogno del bisturi

L’infortunio diè serio e il suoè già, ma viste le premesse, la situazione sembra meno grave del previsto. ‘Lesione all’adduttore lungo della gamba sinistra’ recita il comunicato ufficiale del club dopo gli approfondimenti svolti dal dottor Rodolfo Rocchi che visiterà nuovamente l’atleta dopo tre settimane di stop assoluto. La ‘buona notizia’ è soprattutto l’aver scongiurato l’intervento chirurgico, a volte necessario in caso di lesioni molto profonde e con un coinvolgimento dei tendini. Dopo questo periodo di tempo si capirà con più precisione qualela data del ritorno in campo del cecchino di Peoria (Illinois) che – una volta ricevuto il via libera - avrà poi ancoradi un paio di settimane (almeno.) per tornare a regime, senza correre il rischio di una ricaduta.