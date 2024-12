Anteprima24.it - Muscarà e Ronghi: “Il sistema De Luca tenta di impedire il nostro ingresso nell’Istituto Colosimo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il ‘De’ hato di impedirci di entrareper non vedenti e ipovedenti ‘Paolo’ e di incontrare le persone con disabilità che lo vivono, facendoci identificare dalla polizia di Stato, chiamata alarrivo”.È quanto denunciano la consigliera regionale Mariae il già consigliere regionale Salvatore, presidente di “Sud Protagonista”, dopo quanto accaduto questa mattina a Napoli. “È gravissimo quanto avvenuto stamani, in una giornata dal valore altamente simbolico – sottolineano. Il presidente Dee l’assessore Marchiello hanno dato un pessimo segnale di chiusura e di mancanza di trasparenza, che getta pesanti ombre sulla gestione dell’Istituto per non vedenti.