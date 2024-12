Thesocialpost.it - Legge marziale in Corea del Sud: Yoon Suk Yeol accusa l’opposizione di collaborare con il Nord

Il presidente delladel Sud,Suk, ha dichiarato a sorpresa ladi emergenza, una mossa che scuote profondamente il panorama politico e sociale del Paese. L’annuncio, trasmesso in diretta televisiva, è stato motivato con l’aldi simpatizzare con ladele paralizzare le istituzioni democratiche.Un discorso infuocato controNel suo intervento,ha dichiarato che “per salvaguardare unadel Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste delladele per eliminare gli elementi anti-Stato. dichiaro con la presente ladi emergenza”.Il presidente, in carica dal 2022, ha puntato il dito contro il Partito Democratico,ndolo di “controllare il Parlamento, minacciare giudici, procuratori e alti funzionari statali”, oltre a tentare di rimuovere figure chiave del governo, come il Ministro degli Interni e della Difesa.