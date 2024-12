Lanazione.it - ‘Le Signore di Firenze’, il convegno dedicato a Bianca Cappello

Firenze, 3 dicembre 2024 - L’Associazione Amici del Museo Stibbert organizzano la seconda edizione del“Ledi Firenze, scoperta e riscoperta delle Donne di Casa Medici”, quest’annoalla figura storica di. “Questo evento – spiega Alessandro Del Taglia, presidente dell'Associazione Amici del Museo Stibbert - rappresenta un momento di grande importanza per il nostro Sodalizio che si ripropone di mettere in luce ogni anno con unle varie figure femminili della famiglia Medici, evidenziando il messaggio culturale, economico e sociale che ognuna di loro ha lasciato con il suo operato. L'appuntamento di quest'anno con "Ledi Firenze" è rivolto alla figura di, la sfortunata seconda moglie del Granduca Francesco I. Una figura per troppo tempo lasciata nella nebbia delle dicerie, dei luoghi comuni e della superstizione.