Terzotemponapoli.com - Lacrimini, il caso Bove simile ad un suo incidente

Luca, ex calciatore del Napoli, ha raccontato un episodioa quello accaduto ad Edoardoai tempi in cui era un giocatore delle giovanili dell’Inter. Di seguito il racconto dell’ex azzurro a Radio Goal in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli.ricorda l’episodio accadutogli“Nel 1996 giocavo nella primavera dell’Inter. Durante l’allenamento ci fu uno scontro di gioco fortuito molto duro: anticipai un mio compagno di testa e lui involontariamente, sullo slancio, mi prese alla tempia in maniera molto violenta. Dopo lo scontro mi rialzai e ricominciai ad allenarmi ma solo dopo 10 passi il buio totale. Non ricordo più nulla da quel momento. I miei compagni mi hanno poi raccontato che grazie al tempestivo intervento del massaggiatore ho evitato che la lingua mi finisse in gola e che soffocassi, salvandomi di fatto la vita.