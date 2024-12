Movieplayer.it - La legge di Lidia Poët: Netflix annuncia la terza stagione con Matilda De Angelis

Leggi su Movieplayer.it

Tornerà con nuovi episodi la serie basata sulla figura storica realmente esistita di, ancora con il volto della giovane attrice italiana Dopo il grande successo riscontrato anche dalla sua secondahato il rinnovo per unade Ladi, serie italiana prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Nello show è capitanato daDe, che recita nei panni di, la prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati. La serie, vincitrice con la primaai Nastri d'Argento Grandi Serie 2023 del premio Miglior Serie 'Crime', sarà disponibile solo su. La seconda, arrivata in streaming .