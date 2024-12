Ilnapolista.it - Koopmeiners è l’ennesimo pacco ben confezionato dall’Atalanta?

Leggi su Ilnapolista.it

ben?La domanda che tutti si pongono è la seguente:ben? Uno dei tantissimi calciatori che sembrano fenomeni quando sono a Zingonia tra Percassi e Gasperini e poi una volta fuori da lì perdono i poteri magici e somigliano a Superman con la kryptonite.L’elenco è lungo, lunghissimo. Comincia con l’ormai dimenticato Caldara untravestito da fenomeno che nel lontano 2016 venne venduto alla Juventus per 19 milioni (che allora erano tantissimi). Caldara fu lasciato in parcheggio a Bergamo, alla Juve non ci andò mai. Sempre quell’anno Gagliardini finì all’Inter per 22 milioni. È rimasto lì sei anni facendo crescere sensibilmente il tasso di bestemmie dei tifosi nerazzurri. Qualcuno ricorda lo sfortunato Conti venduto al Milan nel 2017 per 24 milioni? Vero che fu travolto dagli infortuni.