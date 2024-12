Ilrestodelcarlino.it - It Alert Emilia Romagna oggi 3 dicembre: a chi arriva il messaggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 32024 – Dopo quasi un anno dall’ultimo test di IT-nella nostra regione, da, 3, l'è protagonista di una nuova fase di simulazioni del sistema di allerta nazionale, pensato per avvisare la popolazione in caso di emergenze, come eventi sismici, idrogeologici o altre situazioni critiche. Questa prova, come per quelle scorse, ha l’obiettivo di verificare il funzionamento e la tempestività delle comunicazioni, affinché la popolazione possa ricevere avvisi rapidi ed efficaci, aumentando così la sicurezza e la preparazione in caso di reali emergenze. It-, infatti, è un'importante innovazione nel panorama della protezione civile, integrando tecnologia avanzata per garantire la massima efficienza nelle situazioni di crisi. L’intera durata dei test, che dovevano avere luogo a settembre ma sono stati posticipati a causa delle alluvioni, sarà dafino all’11e coinvolgerà, oltre all’, anche il Lazio.