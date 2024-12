Lanazione.it - Intervento in ritardo, Asl 5 condannata a maxi risarcimento da oltre 220mila euro

La Spezia, 3 dicembre 2024 – Anziché trattare immediatamente la frattura con unchirurgico, applicarono al paziente un gambaletto contenitivo che non solo non risolse il problema alla gamba, ma lo aggravò. Una malpractice, per dirla nel gergo sanitario, che costerà ad Asl 5 ben 221.931,40, tanto è la somma individuata dai giudici della Corte d’Appello civile, che nei giorni scorsi hanno riformato in parte la sentenza del tribunale spezzino, aumentando ilche l’azienda sanitaria dovrà pagare a uno spezzino che nel dicembre di dieci anni fa si era recato al pronto soccorso a seguito di una caduta accidentale avvenuta durante una battuta di caccia. All’uomo, che nella caduta si era procurato una frattura sostanzialmente composta del malleolo tibiale posteriore, e la frattura spiroide del terzo diafisario prossimale del perone, vennero applicati dapprima una stecca gessata e poi una stivaletto.