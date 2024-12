Inter-news.it - Inter, battere il Parma e mettere pressione a Napoli e Atalanta

Dopo lo spavento riguardo il malore di Bove, l’può guardare in avanti: venerdì c’è il, in un weekend che potrà essere significativo per i piani alti della Serie A.SPAVENTO PASSATO – L’ultimo weekend dell’, ma in generale di tutto il calcio italiano, è stato scosso dal malore occorso a Edoardo Bove, che al 17? della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina si è accasciato al suolo. Gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare, con il ragazzo che ora è sveglio e cosciente. La formazione di Simone Inzaghi può dunque provare ad andare avanti, in attesa del prossimo impegno di campionato. Venerdì sera, infatti, i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro ildi Fabio Pecchia., due giorni importanti per il futuroWEEKEND IMPORTANTE – Potrebbe essere un fine settimana molto importante: l’giocherà alle 18.