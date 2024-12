Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte è un mix di Guardiola, Thiago Motta e Spalletti (Gazzetta)

Ildiun mix di)I terzini-mediani (o mezze ali) l’ultima intuizione. Titola così ladello Sport un pezzo di Vincenzo D’Angelo.Scrive la:L’ultima invenzione è qualcosa di mai visto prima, almeno in Serie A. Antoniosi è aggiornato parecchio nell’anno sabbatico: ha studiato, ha visto partite, si è fatto ispirare da diversi colleghi. E nell’idea di alzare i terzini a fare le mezzali in fase di possesso palla, c’è un misto tra City di(Stones che si alza in mediana a costruire gioco), Bologna di(Calafiori a rompere le righe palla al piede) e deldi, che diventava micidiale quando Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall’altra, con sovrapposizioni interne, arrivavano a fare da rifinitori al limite dell’area avversaria.