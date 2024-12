Abruzzo24ore.tv - Foto intime diffuse per vendetta: 49enne a giudizio dopo la fine della relazione

L'Aquila - Revenge porn e perizia psichiatrica: un caso che svela i pericoliviolazioneprivacy e il contrae reato. Un uomo di 49 anni, residente a Roma, è accusato di aver diffuso materiale intimo appartenente alla sua ex compagna, una donna di 30 anni, tramite WhatsApplaloro. Il caso, approdato al Tribunale di Sulmona, ha sollevato l'accusa di revenge porn, reato che prevede la condivisione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. Prima del processo, l’imputato sarà sottoposto a una perizia psichiatrica, come richiesto dal suo legale, Riccardo Maltzef, per verificare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Ladi unae l'inizio di un incubo Secondo le ricostruzioni, la vicenda risale al 31 maggio 2022, quando la donna ha deciso di interrompere la