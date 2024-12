Imiglioridififa.com - FC 25, la Patch invernale con nuovi Ruoli e Focus che elimina il Kick-Off Glitch (Title Update 6)

La First Frost#6) per EA SPORTS FC 25 porta una serie di miglioramenti, nuove funzionalità e aggiornamenti stagionali al gioco. Questaintroduce modifiche significative al gameplay, nuove opzioni per Ultimate Team, aggiornamenti nella Modalità Carriera e nei Club, oltre a un rinnovato temaper i menu. Con miglioramenti alla logica difensiva, bilanciamenti delle abilità dei giocatori e unsu un’esperienza più fluida e coinvolgente, l’aggiornamento mira a perfezionare ulteriormente il titolo per tutti i giocatori. Vediamo tutto nel dettaglioProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!GameplaySono state apportate le seguenti modifiche:Aggiunti i“Classic 10” e “Wide Half” per i giocatori, oltre a 13(approfondiremo su un nuovo articolo) Scopri qui cosa sono