Fabio Volo: "Ho sperimentato una sessualità più spinta con un po' di gente insieme"

Tra gli ospiti della terza puntata di Belve, in onda stasera in prima serata su Rai2; c’è ancheche in un’intervista inedita lancia frecciatine a chi lo ha criticato in passato (le dichiarazioni di Sonia Bruganelli e di Elisabetta Canalis). “Il pubblico la legge ma la critica la ignora” lo incalza subito la padrona di casa. Magari mi ignorasse (.) Non penso sia legato a quello che scrivo, ma a quanto ho venduto: 9 milioni di copie in 24 lingue nel mondo. Ci sono libri di miei colleghi molto più brutti dei miei, ma nessuno li critica.“Lei non aspira a vincere il premio Strega?” lo stuzzica Fagnani. Dovrei prendere casa e vivere al Pigneto per vincere lo Stregareplica.Nello studio di Belve,racconta le tappe della sua carriera dalla “bolla di povertà” in adolescenza fino al successo.