Euro digitale, la Bce punta a chiudere i giochi entro sei mesi

Lo scatto, era nell’aria. E alla fine è arrivato. La Banca centralepea procede spedita verso l’, un progetto che nella logica dell’tower e del suo ispiratore, l’attuale governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, rappresenta una contraerea efficace contro la minaccia delle monete virtuali e dello yuan, che in Cina ormai è molto più di una realtà. In queste ore, infatti, Francoforte ha pubblicato il secondo rapporto sui progressi della fase di preparazione all’, avviata ufficialmente il 1° novembre 2023.E così, dopo la pubblicazione del primo rapporto sullo stato di avanzamento, la Bce ha aggiornato il suo schema per l’, al fine di armonizzare i pagamenti indigitali in tutta l’area dell’. In questo momento, esaurita la fase di studio, sono in corso nuove attività di ricerca e di sperimentazione sugli utenti per raccogliere informazioni sulle preferenze degli utenti e informare il processo decisionale per un eventuale, si legge nel documento.