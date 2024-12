Notizie.com - Cosa sta accadendo in Corea del Sud e cos’è la legge marziale d’emergenza: lo spettro di Pyongyang che controlla il Parlamento

Il presidente delladel Sud Yoon Suk Yeol aveva dichiarato lanel Paese: ore tesissime in Asia.Giornata ad altissima tensione in Asia, che ha fatto saltare dalla sedia i leader di mezzo mondo, già impegnati su più fronti di crisi internazionali. Poche ore fa il presidente sudno Yoon Suk Yeol ha dichiarato la. Salvo poi revocarla poche dopo il voto in extremis delstaindel Sud ela: lodicheil(ANSA FOTO) – Notizie.comStati Uniti, Russia, Inghilterra ed Italia si sono affrettati a seguire con attenzione la vicenda, che ha dei precedenti nel recente passato. E che sarebbe intrinsecamente legata a problematiche di politica interna ed estera.