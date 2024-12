Unlimitednews.it - Conte “Coppa Italia importante, Napoli determinato”

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “A nome mio e da parte di tutti i ragazzi mandiamo un grande abbraccio a Edoardo Bove. Siamo tutti con lui. Speriamo che torni presto”. Il tecnico del, Antonio, inizia con queste parole la conferenza stampa a due giorni dalla sfida degli ottavi diin programma giovedì sera a Roma contro la Lazio. La sua squadra è in testa al campionato, fuori dalle competizioni europee e assolutamente decisa ad andare fino in fondo anche in. “L’obiettivo nostro è quello di costruire qualcosa, di crescere. E per farlo c’è bisogno di giocare. Quest’anno è penalizzante per alcuni calciatori perchè abbiamo solo il campionato e ladove abbiamo giocato due partite. Col Modena è andata in campo la formazione base, con il Palermo abbiamo fatto turn over – le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa -.