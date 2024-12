Chiede all’ex l' ultimo appuntamento poi la accoltella e la abbandona per strada

Leggi su Dayitalianews.com

Le forze di polizia più volte hanno ricordato alle donne, vittime di violenze e di soprusi da parte degli ex, di non accettare mai il cosiddetto “”, poiché la maggior parte dei femminicidi si verificano proprio in queste circostanze. E infatti una 45enne, residente nel basso mantovano, ha seriamente rischiato di essere uccisa dal suo ex, un 41enne, che non ne voleva sapere di accettare la fine della relazione e così le ha chiesto unper chiarirsi, che lei ha accettato.L’aggressione all’Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine i due ex partner si sarebbero incontrati la mattina di lunedì 2 dicembre e si sarebbero fermati a Guastalla, lungo l’argine del Po. Verso le 11:30 sarebbe scattata l’aggressione da parte del 41enne, che avrebbe cercato di colpire la donna con un coltello ferendola fortunatamente solo di striscio.