Lapresse.it - Caso Regeni: teste ‘Delta’, noi torturati con scosse elettriche

Leggi su Lapresse.it

Roma, 3 dic. (LaPresse) – “Ci hanno picchiato. Io sono stato legato alle maniglie del letto e hanno usato la scossa elettrica. Porto ancora i segni sul mio corpo, ho segni su un braccio, ho in tutto cicatrici di 5 o 6 centimetri sulla tempia sinistra. I segni sul braccio sono coperti da una serie di tatuaggi e risalgono a quel luogo e a quei giorni”. Così il testimone protetto, in aula Occorsio a Roma durante l’udienza del processo per la morte di Giulio, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Per l’omicidio sono a processo quattro 007 egiziani. Ilascoltato oggi in aula era stato arrestato insieme adurante le prodi piazza Tahrir a Il Cairo.