Calcio, Mondiale per club, Inter e Juve in seconda fascia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 dic. (askanews) – Ilperprepara il debutto nel 2025. Proprio per questo, la competizione ha svelato le fasce in vista del sorteggio che si svolgerà nella giornata di giovedì 5 dicembre a Miami alle ore 13.00 (le 19.00 italiane). Le 32 squadre saranno divise in 8 gironi da 4, con le prime due che passeranno al turno successivo. Per l’Italia parteciperannontus entrambe inserite all’no della. La primaè composta dalle quattro squadre più quotate d’Europa insieme alle quattro squadre più quotate del Sud America. Oltre al Manchester City di Guardiola (al momento in netta difficoltà), al Real Madrid di Ancelotti, al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain, prensenti anche il Flamengo, il Palmeiras, il River Plate e il Fluminese. La, invece, è composta dalle restanti otto squadre d’Europa.