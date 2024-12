Lanazione.it - Bus navetta per il centro. Ieri il viaggio inaugurale. Le corse ogni 15 minuti

Sedici fermate, con partenza e capolinea di piazza del Mercato Nuovo, coprendo un tragitto di circa sette chilometri fra le vie del. E’ quanto promette il servizio di busentrato in servizio, che sarà fruibile gratuitamente dai cittadini fino al prossimo 31 dicembre. Due mini-bus elettrici da otto posti a sedere e ventidue in piedi faranno la spola fra la piazza ed ilstorico, per un progetto da 50mila euro finanziato dal Comune promosso insieme a Tecnobus Industries (che ha fornito i veicoli) e ad Autolinee Toscane, che ha messo a disposizione i conducenti. "Abbiamo approfittato di questo periodo per mettere in piedi un’iniziativa che a nostro avviso servirà a limitare traffico delle feste e il congestionamento delstorico – ha spiegato l’assessore alla mobilità Cristina Sanzò – l’intenzione è di far sì che in questo lasso di tempo piazza del Mercato Nuovo e piazzale Ebensee diventino una sorta di ’parcheggi scambiatori’: i cittadini avranno modo di lasciarvi l’auto, prendere il bus elettrico e raggiungere ilper una passeggiata o per gli acquisti natalizi".