Bob, l’Italia pronta a confermare la passata stagione. Il podio non è un sogno, bensì un’ambizione

del bob riparte da unaincoraggiante, durante la quale Patrick Baumgartner ha saputo tingere d’azzurro un gradino deldopo una lunga astinenza. Un risultato legittimo, perché arrivato in una “gara vera” con tutti i migliori al via, non in un contesto depauperato da assenze di grido. La top-3 si è concretizzata sul budello di Yanqing, dove l’altoatesino ha chiuso secondo nel bob a quattro, infilandosi tra i mostri sacri tedeschi Johannes Lochner e Francesco Friedrich.Un fulmine a ciel sereno, perché dodici mesi orsono non vi era il sentore di una vera e propria rinascita del settore. Certo, si erano ammirati progressi già nel 2022-23, ma ritrovare il tricolore nei quartieri nobili delle classifiche era tutto fuorché scontato. Una novità inattesa, ma estremamente gradita.