Biancolino | L’allenatore sono io mie sono le scelte

Tempo di lettura: 2 minuti“Non so perché va’ così.contento, a parte il risultato, anche se mi aspettavo qualcosa in più. Loro mezza palla gol ci hanno segnato. Il manto erboso non è una scusa, perché vale anche per il Monopoli. Ho visto la voglia di vincere, di far bene, di riprendere quel cammino che ci manca da quattro partite. Dobbiamo essere più precisi e cattivi”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaele. “Secondo me hanno fatto tutto quello che potevano. A Sounas ho chiesto di mettersi tra le linee – afferma – Redan l’ho messo dietro le punte per rompere la linea della difesa del Monopoli. Non ha fatto male, ma si poteva fare meglio. Dovevamo essere più precisi ad indirizzare la palla verso gli attaccanti. Abbiamo fatto una buona gara”. E sui cambi alla fine: “Basta, non ce la faccio più.