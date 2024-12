Biancaneve | il trailer del live action con Gal Gadot e Rachel Zegler

Leggi su Cinefilos.it

: ildelcon GalÈ stato ufficialmente distribuito il nuovodel remakedidella Disney, che mostra di più la voce di, i sette nani e la svolta malvagia di Galnei panni della regina cattiva.Il film è diretto da Marc Webb (“500 giorni insieme”, “The Amazing Spider-Man”) ed è l’ultimo remake della Disney. Dopo il classico animato del 1937 “e i sette nani“, questa nuova iterazione della storia seguedopo che la gelosa regina malvagia, che per caso è anche sua madre, ordina il suo omicidio.scappa in una foresta e scopre la magia dei sette nani in una casetta.Tutto quello che sappiamo suè diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson.