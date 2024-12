Quifinanza.it - Accredito pensione a dicembre 2024, le date dei pagamenti e come controllare il cedolino

È in corso il pagamento delle pensioni di, appuntamento particolarmente atteso perché nell’ultimo mese dell’anno l’assegno pensionistico viene maggiorato con una serie di extra: prima di tutto c’è la tredicesima, alla quale segue la quattordicesima riconosciuta a oltre 200.000 beneficiari. C’è infine l’importo aggiuntivo di 154,94 euro sulle pensioni basse.In generale, le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile di ogni mese, con un unico mandato che comprende tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare. Atale giorno è stato fissato in lunedì 2, dal momento che il primo del mese era domenica.Dunque l’dellapresso le banche e Poste Italiane è avvenuto con data valuta 2da circolare Inps n.1 del 2 gennaio