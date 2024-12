Chiccheinformatiche.com - WhatsApp non sarà più compatibile su questi iPhone a partire da maggio 2025

, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, continua a evolversi. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica richiede periodicamente l’abbandono del supporto per i dispositivi più datati. Secondo quanto annunciato, ada, alcuni modelli dinon saranno più compatibili con. Questo cambiamento è dovuto alla necessità di mantenere aggiornati standard di sicurezza e funzionalità.dice addio ai vecchida: ecco i nuovi requisiti minimiI dispositivi interessati sono quelli che non possono aggiornarsi oltre la versione iOS 12. Tra, rientrano gli5 e 5c, ormai considerati obsoleti anche da Apple, che da tempo non offre aggiornamenti software permodelli. Questo rende impossibile pergarantire un’esperienza sicura e stabile su tali dispositivi.