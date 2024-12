Biccy.it - Vira Carbone intervista Alba Parietti e sul web ironizzano per due domande che le ha fatto

Sabato notte dopo la puntata di Ballando con le Stelle ha debuttato il nuovo programma di, La Vita è Meravigliosa, che ha preso il posto di Ciao Maschio.La prima mezzora di programma è stato così composto: un brano cantato da un cantante, una domanda a un medico sull’epatite C, un altro pezzo cantato, l’arrivo diper un’faccia a faccia, un’altra domanda a un medico sulla dieta e una coreografia realizzata dalla conduttrice. Roba che se avessero trasmesso Ballando Segreto, lo spin off di Ballando con le Stelle realizzato per RaiPlay, avrebberoprima e sarebbe costato decisamente di meno. Nel dettaglio, sulla scia di Ballando, la puntata è stata seguita da 757.000 spettatori pari al 20,7% di share.A finire sotto la lente d’ingrandimento del popolo del web è stata proprio l’chehaadcon alcuneche hanno ricordato ai più proprio Belve.