Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 12 | 10

leprincipali di oggi dall'Italia dal mondo Andiamo nello stato di New York dove c'è un'emergenza la prima gambe dedicata della stagione ha ricoperto le città lungo il lago erie si prevede che il freddo intenso la neve pesante per distano fino alla prossima settimana causando problemi nelle regioni dei grandi laghi delle pianure del 1000 circa 70 cm di neve sono caduti in alcune parti degli Stati di New York Ohio il Michigan è 73 cm sono stati registrati nella punta nord occidentale della Pennsylvania andiamo rimedi Oriente l'esercito Siriano sostenuto dalle forze aeree russe ha sferrato un attacco contro I ribelli già visti lo riporta il Ministero della Difesa Russo ride anche vicino a idlib dove sarebbe stato ucciso a Boom ma da Giovanni capo di ayaz a lasciarmi una sigla che riunisce I ribelli sui miti che hanno attaccato in Siria l'esercito israeliano ha colpito infrastrutture militari in Siria vicino ai valichi di frontiera con il Libano utilizzare i Red Bull app per trasferire armi fornite dall' Iran attraverso il paese di piombato nella guerra civile secondo l'osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria le forze di curdo Siriano espressione della locale pkk hanno preso il controllo dell'aeroporto di Aleppo dopo il ritiro delle forze iraniane governative media locali riferiscono di decine di migliaia di Civili In fuga dalle città siriana anche l'esercito ha annunciato di aver temporaneamente abbandonato Aleppo di ministro tajani al TG4 parla di 120 italiani segnalati che sarebbero al sicuro in totale 300 in Siria almeno 40 morti in Raid vediamo nel di cronaca in Sicilia ormai è guerra tra poveri per l'acqua si livello degli invasi diminuisce sempre più a causa della siccità la rabbia le proteste di cittadini aumentano a causa del razionamento idrico che in alcuni casi superano una settimana è così tra Enna e Caltanissetta le 2 province più provate dal emergenza idrica si è aperta una lotta Senza esclusione di colpi per accaparrarsi quello che ormai viene definito sui giornali il prezioso liquido voltiamo pagina è ancora due nomi in economia controversia fatta da Donald Trump si tratta quella di imprenditore immobiliare Charles kushner 70 anni padre del genere Jared ad Ambasciatore in Francia in passato il settantenne ha scontato una pena definitiva di 2 anni dopo essersi dichiarato colpevole nel 2004 di 18 capi imputazione per evasione fiscale corruzione di testimoni e contributi legali alla campagna elettorale Nel 2020 Trump concesse la grazia kushner la cui condanna aveva portato alla sua radiazione dall'albo degli avvocati presidente eletto annunciato Sud che nominerà come direttore dell' FBI che in passato duramente criticato proprio verso le pensioni alle 3 in Georgia Dove mi di persone sono scese nuovamente in piazza nella capitale tibilisi per una terza notte di proteste contro la decisione del governo di rinviare i colloqui di adesione all'Unione Europea fino al 2028 la polizia con maschere in tenuta antisommossa ha sparato proiettili di gomma gas lacrimogeni e idranti mentre si muoveva per disperdere dimostrarti che lanciavano fuochi d'artificio e fiamme sono state viste provenire da una finestra dell'edificio del parlamento le forze speciali della polizia hanno preso il pieno controllo della piazza di fronte al Parlamento