Ilfattoquotidiano.it - Stellantis crolla in Borsa dopo l’addio del numero uno Tavares: il titolo cede più dell’8% a Piazza Affari e scende ai minimi dal 2022

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I titolino anella prima mezz’ora di scambi. Le azioni sono arrivate are quasi il 9% a 11,4 euro, toccando idal luglio del, per poi ridurre le perdite all’8%. A marzo valevano 27 euro. Domenica l’amministratore delegato Carlossi è dimesso ufficialmente per divergenze con il resto del consiglio di amministrazione. Al suo posto si è insediato un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann, che ha il compito di designare il successore entro la metà del 2025.L'articoloindeluno: ilpiùaidalproviene da Il Fatto Quotidiano.