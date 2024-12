Liberoquotidiano.it - Stellantis: Calenda, 'Tavares non ne ha azzeccata una'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "non ne hauna, il prossimo anno noi avremo una situazione dell' automotive molto molto complicata. Mi terrorizza l'idea che sia John Elkann a guidare per sei mesi questo gruppo, non mi piacciono i risultati che hanno conseguito come azionisti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Azione Carlo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Se ci fosse stato Lapo al posto di John Elkann ci sarebbe stata molta più attenzione all'Italia”.