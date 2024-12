Lettera43.it - Siria: dall’Iraq entrate milizie filoiraniane, continuano i raid aerei russi contro i ribelli

Leggi su Lettera43.it

Nell’intricata crisina avrebbero fatto irruzione anche gli Stati Uniti: nella tarda serata del primo dicembre, infatti, caccia americani avrebbero colpito postazioni e veicoli dellesciite irachene eche si stavano dirigendo verso Damasco per sostenere il regime di Bashar al-Assad, dopo l’offensiva deiche partita da Idlib ha portato alla presa di Aleppo. I combattenti delleHashd al Shaabi (Forze di Mobilitazione Popolare), hanno riferito due fonti dell’esercito di Damasco ai media arabi, sono entrati inattraverso una rotta militare vicino al valico di Al Bukamal. Gli attacchi si sarebbero concentrati nella zona di al-Mayadin, città nell’est dellastrategica per i collegamenti con l’Iraq. Tutto questo mentre Usa, Francia, Germania e Regno Unito chiedono una de-escalation in, sollecitando in una dichiarazione congiunta la protezione dei civili e delle infrastrutture.