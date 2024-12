Ilrestodelcarlino.it - Rogo nella cucina di un’abitazione. I residenti si rifugiano in balcone. Due giovani rimasti intossicati

Un’alba di fuoco. È quella che ieri mattina ha svegliato iin via Mantova, dove poco dopo le 7 ladi un appartamento, situato al civico 57, è stata avvolta dalle fiamme. Tre squadre dei Vigili del Fuoco, in pochi minuti, sono tempesteviamente giunte sul posto: la, situata al primo piano della palazzina, era completamente avvolta dalle fiamme e il fumo, conseguentemente, stava invadendo l’intero edificio. Quattro le persone portate in salvo che, rimaste bloccate dalle fiamme e dal fumo che aveva invaso l’edificio, avevano temporaneamente trovato ’rifugio’ nei balconi: due persone, un ragazzo di ventidue anni e una ragazza di venti, sono rimaste lievemente intossicate. I duesono stati affidati ai sanitari del 118 e portati al Policlinico per accertamenti, fortunatamente non in gravi condizioni.