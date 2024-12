Udine20.it - Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro dal 7 dicembre 2024

Leggi su Udine20.it

Il grandedi Sabbia dipresenta la sua ventunesima edizione. Dopo le 88 mila visite del 2023, torna una delle iniziative più attese del periodo natalizio in Friuli Venezia Giulia e non solo, vista la sua capacità di attrarre moltissimi visitatori anche da fuori Regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. A partire, e fino al 2 febbraio, ilsarà visitabile nella tensostruttura allestita all’altezza dell’Ufficio Spiaggia n. 6 sul Lungomare Trieste a. Per tutte le Informazioni e gli orari di apertura visitare il sito www..it .“Panem nostrum cotidianum. Il cibo e il dono: tradizioni, cucina, arte e spiritualità tra Tagliamento e Isonzo”, questo il titolo della grande opera realizzata da un’equipe internazionale di maestri scultori e come sempre realizzata solo con acqua marina e sabbia dell’arenile di, senza ricorrere a collanti o a sostanze chimiche.