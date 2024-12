Secoloditalia.it - Polveriera mediorientale tra guerra, tregue e accordi. Tajani: “Italia pronta a fare di più: ora e dopo la fine del conflitto”

Latorna a infiammarsi. Dalle strade di Gaza alle alture del Golan, passando per le macerie di Aleppo, il panorama geopolitico si agita sotto tensioni incrociate che minacciano di riscrivere le mappe della regione. Antonio, ministro degli Esterino, ha ribadito la necessità di «rilanciare il processo politico per una soluzione a due Stati» durante la Conferenza umanitaria per Gaza, un appello che riecheggia il bisogno di stabilità in un contesto che sembra ormai sfuggire al controllo.: “L’di più: adesso eladel”La Striscia di Gaza continua a essere il teatro di una crisi umanitaria senza precedenti.ha sottolineato che «le persone a Gaza non possono più aspettare», mentre ha elencato gli sforzini, tra cui i 70 milioni di euro donati per aiuti alimentari e medici.