Thesocialpost.it - Nord Europa, i governi pubblicano le guide per cittadini in caso di attacco (anche nucleare)

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre le tensioni geopolitiche si intensificano, Germania, Norvegia, Svezia e Finlandia si stanno attrezzando non solo dal punto di vista militare, ma stannopreparando la popolazione civile a una potenziale guerra. Attraverso brochure, mappe di bunker e consigli pratici, questi Paesi stanno educando isu come affrontare scenari di crisi, incluso un possibilerusso.Germania: acqua e bunker In Germania, la protezione civile ha posto l’accento sull’importanza dell’idratazione: ogni cittadino dovrebbe conservare almeno tre litri d’acqua al giorno per bere e cucinare, controllandone l’odore ogni sei mesi. Parallelamente, il governo sta mappando strutture pubbliche che possono essere trasformate in rifugi, come stazioni della metropolitana, cantine e parcheggi sotterranei.