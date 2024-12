Lanazione.it - Merito, impegno e appartenenza. Consegnate dodici borse di studio

Leggi su Lanazione.it

di, istituite a nome di personalità che hanno segnato la storia della scuola, di quanti hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo allo sviluppo del territorio e di rappresentanti di prestigiose associazioni impegnate nel sociale, sono stateagli studenti che si sono distinti per, senso del dovere, die doti valoriali nell’Auditorium dell’Istituto alla presenza del dirigente scolastico Marina Marini, del presidente del Rotary Club di Terni Margherita Cirillo, di Vittorio Pellegrini, Luca Braconi, Antonella Pastorelli Riccetti, Laura Manni, di Elisabetta Roviglioni, del rappresentante dell’Associazione “Amici di Lucia”, Lions Club di Terni e i rappresentanti delle società Fattore Umbro e Cancelloni Food Service. È il sesto anno delle duedivolute dai genitori di Alessandro Riccetti, il giovane ternano ucciso dalla valanga di neve e detriti che il 18 gennaio 2017 si è abbattuta sull’hotel Rigopiano di Farindola dove lavorava come receptionist: "Un ragazzo serio, di profonda educazione – dicono gli organizzatori –, che si è sempre speso per gli altri, cone maturità".