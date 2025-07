Incendio ad Ardea chiusa la Pontina verso Terracina | traffico in tilt

Un incendio improvviso ha scatenato il caos sulla Via Pontina, all’altezza di Ardea, causando la chiusura della carreggiata verso Terracina e un traffico in tilt. Le autorità sono al lavoro per domare le fiamme e ripristinare la normalità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di percorrenza. La sicurezza prima di tutto, ma nel frattempo, pianificate con attenzione i vostri spostamenti.

Via Pontina è stata in direzione Terracina all'altezza del km 36,600 ad Ardea a causa di un incendio che si è sviluppato vicino alla strada. Le operazioni di spegnimento sono in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - ardea - pontina - terracina

Ardea, nuovo incendio nella discarica di via Pisa: paura per i residenti - Ardea si trova di nuovo sotto choc: un altro incendio di vaste proporzioni ha devastato la discarica abusiva di via Pisa, intensificando la paura tra i residenti già esasperati.

