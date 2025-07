Mika concerto 2026 ecco quando sarà all’Unipol Arena | la data

Preparati a vivere un’esperienza unica: Mika torna in Italia nel 2026 con il suo attesissimo tour europeo! Dopo aver annunciato le date che partiranno il 6 febbraio da Amiens, il suo viaggio musicale toccherà anche Bologna e Torino, regalando emozioni indimenticabili ai fan italiani. Segna già in agenda il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna: il concerto di Mika ti aspetta per un’immersione nel suo mondo straordinario.

Bologna, 7 luglio 2025 – Mika ha annunciato il suo tour europeo del prossimo anno che partirà il 6 febbraio da Amiens, in Francia, allo Zénith, e toccherà poi anche Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, per concludersi il 6 marzo a Ginevra, alla Geneva Arena. Gli appuntamenti italiani del tour dello showman saranno due, ovvero il 2 marzo all'Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo all'Ogr di Torino. Mika è attualmente al lavoro su un nuovo album, la cui uscita è prevista per la fine del 2025. "Il lavoro per questo nuovo album – sottolinea il cantante 41enne – è iniziato tornando a scrivere canzoni da solo al pianoforte, senza filtri e restando il più possibile fedele a me stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mika concerto 2026, ecco quando sarà all’Unipol Arena: la data

