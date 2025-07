Oh oh Roger Federer infiamma il Royal Box di Wimbledon con un Rolex delle meraviglie

Domenica a Wimbledon è arrivato anche Roger Federer. Il Re del Grande Slam, perché ancora lo è, - grazie agli 8 titoli vinti tra il 2003 e il 2017 - si è trattenuto dapprima nella lounge di Rolex dove ha risposto ad alcune domande di un'altra grande leggenda del tennis quanto lui, Vijay Amritraj sul suo futuro, sulla sua collezione di orologi, su chi potrebbe vincere il torneo inglese quest'anno. E poi si è avviato verso il Campo Centrale per alcuni tra i match più spettacolari della giornata, vedi Novak Djokovic e Alex De Minau. Il campione svizzero era accompagnato dalla moglie, era stretto in un elegante abito blu scuro, e al polso aveva il suo immancabile orologio Rolex. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Oh oh, Roger Federer infiamma il Royal Box di Wimbledon con un Rolex delle meraviglie

