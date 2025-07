Muore travolta dall’albero | aperto fascicolo in procura a Busto Il caso della gita non annullata

Una tragedia sfiorata, un problema di decisioni e responsabilità che scuote la comunità dell’Alto Milanese. La morte di Viviana Maria Baldassini, travolta dall’albero durante una gita non annullata, apre un’indagine inquietante sulla gestione della sicurezza e sulle possibili negligenze. La procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per chiarire se questa drammatica fatalità potesse essere evitata.

Robecchetto con Induno, 7 luglio 2025 – La morte di Viviana Maria Baldassini poteva essere evitata? È la domanda che si fanno gli inquirenti della procura di Busto Arsizio, competente sul territorio dell'Alto Milanese, dove è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, in merito alla tragedia avvenuta ieri pomeriggio, domenica 6 luglio, sul naviglio a Robecchetto con Induno. La donna, 63 anni, residente nella vicina San Vittore Olona, è deceduta dopo essere stata travolta da un albero, caduto durante il violento temporale che si è abbattuto sul Milanese nella giornata. Insieme a lei sono state colpite dalla pianta in maniera più lieve, fortunatamente per loro, altre due persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it