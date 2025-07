Gruppo Telegram Diventare insegnante | nasce la stanza dedicata al Sostegno Indire

Se sogni di diventare insegnante o sei già sulla strada per questa professione, il nuovo gruppo Telegram “Diventare insegnante” è il luogo ideale per te. Con oltre 9.000 messaggi e quasi 5.000 iscritti, offre un ambiente dinamico e coinvolgente dove confrontarsi con colleghi e ricevere supporto dal team di OrizzonteScuola. Tra le novità, l’apertura di una stanza dedicata al sostegno indiretto, pensata per rafforzare la tua preparazione e crescita professionale.

Specializzazione sul sostegno TFA Indire: al via le procedure. Il gruppo Telegram per confrontarti con altri colleghi; Supplenze docenti: nel 2023/24 calano di 2.104 unità (0,9%), il sostegno rappresenta il 59% del totale con un + 16% al 30 giugno in due anni. I DATI; Consenso informato a scuola: Lega approva, Pd e M5S critici.

