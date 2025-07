Alpinista cade in un crepaccio su un ghiacciaio Viene salvato dal suo chihuahua | la storia del cane-eroe

Non sarà Balto, ma anche questo chihuahua ha dimostrato di essere un vero eroe. Quel pomeriggio sul ghiacciaio Fee Gletscher, quando il crollo ha messo in pericolo la vita del suo padrone, il coraggioso cagnolino non ha esitato. Con audacia e determinazione, ha attirato l’attenzione dei soccorritori, salvando il suo amico umano da una sorte quasi fatale. La storia di questo piccolo eroe ci ricorda che il coraggio può nascere anche nelle dimensioni più piccole.

Non sarà Balto, ma anche questo chihuahua è un eroe. Nel pomeriggio di venerdì 4 luglio, un uomo e il suo fidato compagno stavano facendo una passeggiata sul ghiacciaio Fee Gletscher, in Svizzera. Improvvisamente un ponte di neve è crollato giù, trascinando l'uomo per oltre otto metri. Più fortunato il chihuahua, rimasto bloccato sì, ma in superficie. L'uomo è riuscito a chiamare i soccorritori tramite un walkie talkie, ma poi è entrato in scena il cagnolino. Una squadra di Air Zermatt è partita alla ricerca del disperso. Proprio grazie al chihuahua, che non smetteva di abbaiare, è stato possibile arrivare sul punto esatto dell'incidente.

