multe per oltre 32mila euro ai concerti di marco mengoni a bologna

Bologna, 7 luglio 2025 – Multe amministrative per 32.200 euro, 139 sanzioni per sosta su aree verdi e 18 per violazioni al codice della strada. Questo e molto altro, l’esito dei controlli posti in essere dalla polizia locale, in occasione dei concerti di Marco Mengoni  di sabato e domenica allo stadio Dall’Ara. Una doppia data che ha visto impegnata la polizia locale nei servizi di viabilitĂ e antiabusivismo con 58 agenti e un’unitĂ cinofila, coordinati da sei funzionari. In entrambe le giornate erano presenti sei ausiliari di prossimitĂ a supporto. Il bilancio dell’attivitĂ dei controlli si riassume in: sei verbali per commercio abusivo su area pubblica, nove interventi che hanno portato ad altrettanti sequestri penali per commercio su area pubblica di marchi contraffatti (per un totale di 84 fascette sequestrate penalmente), quattro persone denunciate a piede libero per vendita di merce contraffatta e ricettazione (una delle quali sorpresa addirittura due volte nella stessa giornata, pertanto deferito anche per la continuazione del reato), due verbali a seguito di ordinanza (antivetro), un intervento per vendita abusiva su suolo pubblico di pannocchie, culminata con il sequestro amministrativo di 34 pannocchie (e relativa attrezzatura per la vendita) ed un controllo completo presso un esercizio pubblico, sanzionato per mancata esposizione del cartello indicante gli orari di apertura e così come del listino prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it