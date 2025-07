Siena | al via il Chigiana International Festival & Summer Academy

Siena si accende di musica e cultura con l’apertura del 160° Chigiana International Festival & Summer Academy, un evento imperdibile che riunisce leggende e talenti emergenti. Dalle maestranze stellari come Salomé Haller e Lilya Zilberstein ai compositori innovativi come Salvatore Sciarrino e Philippe Manoury, questa edizione promette emozioni uniche. Un viaggio tra tradizione e innovazione che rende Siena il cuore pulsante della musica internazionale. L'articolo Siena: al via...

Tra i grandi protagonisti di questa edizione Salomé Haller, Lilya Zilberstein, Tabea Zimmermann, Salvatore Accardo, James Conlon, Salvatore Sciarrino, Philippe Manoury, Ilya Gringolts, Alessandro Carbonare, Michel Tabachnik, Luciano Acocella, David Krakauer, Kathleen Tagg, Gianluca Codeghini, Anton Genzerberg, Francesco Corti, Sara Mingardo, Bruno Giuranna, Andrea Molino, Matteo D'Amico, Sandro Cappelletto e molti altri

Venerdì 4 luglio nuova puntata del "Punto di Radio Classica". Vi raccontiamo l'11° edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy 2025". Dal 9 luglio – 2 settembre oltre 100 eventi nei luoghi più suggestivi di #Siena e delle #terresenesi Gran Vai su Facebook