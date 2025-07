Prime Day 2025 di Amazon | come funziona

Amazon si prepara a celebrare i suoi Prime Day 2025, un evento storico che per la prima volta si estende su quattro giorni, dall’8 all’11 luglio, in occasione dei 30 anni di Amazon. Con offerte irresistibili e novità imperdibili, i clienti avranno 96 ore per fare acquisti intelligenti. Ma attenzione: per sfruttare al massimo queste opportunità, bisogna conoscere bene come funziona questa grande festa dello shopping. Ecco tutto quello che devi sapere!

Amazon è pronta a dare il via ai Prime Day 2025. Per la prima volta estesi su quattro giorni, dall'8 all'11 luglio, festeggeranno anche i primi 30 anni di attività dell'azienda di Jeff Bezos. Come da tradizione, anche quest'edizione avrà inizio allo scoccare della mezzanotte di martedì per concludersi alle 23.59 dell'ultimo giorno utile. Gli utenti avranno ben 96 ore di tempo per cercare di aggiudicarsi il prodotto a lungo desiderato, ma lasciato nel carrello per il costo troppo elevato oppure per dare la precedenza a un'alternativa più impellente. Ecco come funziona l'evento e i requisiti necessari per accedere.

