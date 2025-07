Arzano chiama la musica risponde | il festival per la pace che unisce generazioni e coscienze

Arzano si accende di speranza e armonia con il festival "Arzano chiama la musica, risponde". Quattro serate, una villa comunale e un potente messaggio: usare la musica come strumento di pace, unendo generazioni e sensibilità. Alla sua terza edizione, "Musica per la Pace" diretto da Lino Vairetti, rappresenta il cuore pulsante dell’estate campana, dimostrando che la cultura può essere un'arma di cambiamento gentile ma determinata.

Quattro serate. Una villa comunale. Un’idea semplice ma radicale: usare la musica come leva sociale, emotiva e politica. “Musica per la Pace”, alla sua terza edizione con la direzione artistica di Lino Vairetti, si conferma il cuore pulsante dell’estate campana. Un progetto nato dal Comune di Arzano, sostenuto con forza dalla sindaca Cinzia Aruta e dall’assessora Chiara Guida, che fa della cultura un campo di battaglia gentile, ma non per questo meno efficace. Si parte giovedì 10 luglio con un tributo che commuove: “Anima”, dedicato a Pino Daniele. Elisabetta Serio, la pianista che più di tutte ha saputo capirlo, costruisce un live che respira nostalgia e amore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it