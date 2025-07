Putin licenzia il ministro dei Trasporti Roman Starovoit | poco dopo viene ritrovato in auto senza vita Suicidio

Un tragico e inquietante episodio scuote la Russia: poche ore dopo il licenziamento ufficiale di Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti, viene ritrovato morto nella sua auto in circostanze misteriose. Un caso che solleva numerosi dubbi sulla stabilità e le tensioni all’interno dell’attuale governo di Vladimir Putin. La vicenda, ancora avvolta nel segreto, apre un capitolo di interrogativi irrisolti e ombre sulla politica russa.

Alla mattina è stato formalizzato il suo licenziamento dal presidente Vladimir Putin. E poche ore dopo la pubblicazione, sul sito del Cremlino, del decreto che determinava la fine del suo incarico, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua auto a Odintsovo, una cittadina ad ovest di Mosca, con una ferita da arma da fuoco. Roman Starovoit, 52 anni, era da 14 mesi – da maggio 2024 – a capo del ministero dei Trasporti. Secondo una portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko “la versione piĂą accreditata – ha detto riferendosi alle cause delle morte – è il suicidio”. Starovoit era stato in precedenza per cinque anni governatore della regione di Kursk, parzialmente invasa dalle truppe ucraine a partire dall’agosto dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it